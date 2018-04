DJ-Star Avicii im Oman tot aufgefunden

„Seine Familie ist am Boden zerstört und wir bitten alle, die Privatsphäre der Familie in dieser schwierigen Zeit zu resepektieren“, hieß es in einem Statement des Managements. Avicii, der 2015 beim Lake Festival zuletzt in Österreich gastierte, hatte vor zwei Jahren seinen Rückzug aus der Öffentlichkeit verkündet. Als Grund nannte der damals 26-jährige auf seiner Website seinen dichten Zeitplan, der „zu wenig Zeit für die reale Person hinter dem Künstler“ ließe.