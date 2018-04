Stars und Fans posten letzte Bilder mit Avicii

Der Tod des Star-Djs Avicii lässt Fans, Familie und Musikerkollegen fassungslos zurück. Warum der Ausnahmekünstler aus Schweden, der mit bürgerlichen Namen Tim Bergling hieß, im Alter von nur 28 Jahren am Freitag in Oman ein überraschendes und viel zu frühes Ende fand, ist noch immer unbekannt. Er soll allerdings seit Jahren an gesundheitlichen Problemen sowie an Alkoholsucht gelitten haben. Fans posteten Bilder mit den DJ, nur wenige Tage bevor er tot in der Hauptstadt Maskat aufgefunden wurde.