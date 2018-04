Moschee-Verein: „Haben das damals abgebrochen“

Kinder im Volksschulalter, die in Militäruniformen türkische Fahnen schwenken - ein verstörendes Bild. Dass das auch noch mitten in Wien passierte, irritiert noch mehr. Jetzt hat sich der umstrittene Trägerverein ATIB zu Wort gemeldet, der die betroffene Moschee betreibt, in der die Fotos entstanden. Man habe nach Bekanntwerden der Vorgänge in Brigittenau, bei denen Buben in Tarnanzügen eine Schlacht aus dem Ersten Weltkrieg nachstellten, sofort Konsequenzen gezogen. Die Veranstaltung sei „auf ausdrückliche Anordnung des Dachvereins“ abgebrochen worden, hieß es seitens der ATIB Union.