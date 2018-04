Erdogans Kindersoldaten exerzieren in Moschee

Ähnlicher Vorfall im deutschen Herford

Kürzlich war auch in Deutschland ein ähnlicher Vorfall bekannt geworden: So sollen in der Moschee des türkischen Ditib-Vereins in Herford im Bundesland Nordrhein-Westfalen kleine Kinder ebenfalls in militärischer Kleidung als Soldaten aufgetreten sein, lautstark Kommandos gerufen und salutiert haben. Die etwa vier bis sieben Jahre alten Kinder marschierten Berichten zufolge im Rahmen der Aufführung mit Spielzeugwaffen durch die Moschee. Auch dieser Auftritt, der durch inzwischen gelöschte Facebook-Postings bekannt geworden war, löste Diskussionen aus.