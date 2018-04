Assad präsentiert Rebellen-Labor als „Beweis“

Wurden in Rebellen-Labor chemische Waffen hergestellt?

Unterdessen verbreiten sich Aufnahmen, die in einem mutmaßlichen Geheimlabor der islamistischen Rebellengruppe Dschaisch al-Islam nach deren Rückzug gemacht wurden, wie ein Lauffeuer in syrischen und russischen Medien. Darin sind Mitglieder der syrischen Armee zu sehen, die mehrere Räume zeigen, in denen Kanister, Gasflaschen, Regale mit Flaschen und anderem „Zubehör“ zur Herstellung von chemischen Waffen gelagert worden sein sollen.