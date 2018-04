So lief der „perfekte“ Luftschlag auf Syrien ab

„Syriens Chemiewaffen-Arsenal zum großen Teil zerstört“: Mit diesen Worten wurde der brisante Militärschlag auf Syrien am Samstag als Erfolg vermeldet. Die USA, Großbritannien und Frankreich hatten in der Nacht Ziele in Syrien angegriffen. Sie reagierten damit auf einen mutmaßlichen Giftgaseinsatz in der Stadt Duma. Nur 70 Minuten dauerte die westliche Angriffswelle, bei der drei Ziele ins Visier genommen wurden. krone.at hat sich angesehen, welche Waffensysteme bei dem Angriff zum Einsatz kamen.