Harley-Davidson Sport Glide: Echt erstaunlich

Bärenstarker V2-Motor

Angetrieben wird die Sport Glide vom neuen, Milwaukee-Eight 107 genannten 45-Grad-V2-Motor mit Luft-/Öl-Kühlung. 107 steht für den in cubic inch gemessenen Hubraum, was 1745 ccm entspricht. Er mobilisiert 84 PS und vor allem 145 Nm ab 3250/min., die per Zahnriemen an das Hinterrad übertragen werden. Prinzipiell gibt es für die Softail-Reihe auch einen Milwaukee-Eight 114 (1868 ccm), der steht in der Sport Glide aber nicht zur Verfügung. Das Sechsganggetriebe wird per klassischem Schalthebel geschaltet, nicht per Fußwippe.