Verschollener OBI-Chef: Familie gibt Hoffnung auf

Allein und leicht bekleidet zu Skitour aufgebrochen

Haub war am vergangenen Samstagmorgen allein zu einer Skitour am Klein Matterhorn in der Schweiz aufgebrochen und am Nachmittag nicht wie verabredet in ein Hotel in Zermatt zurückgekehrt. Haub war nur leicht bekleidet. Er wollte für ein Skirennen trainieren.