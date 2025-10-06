Vorteilswelt
Ukraine-Krieg

Russischer Drohnenangriff auf Entbindungsklinik

Außenpolitik
06.10.2025 21:30
Die ukrainische Feuerwehr kämpft bei vielen Einsätzen gegen Brände nach Angriffen.
Die ukrainische Feuerwehr kämpft bei vielen Einsätzen gegen Brände nach Angriffen.(Bild: 2021 SERHII LUZHEVSKYI – stock.adobe.com)

Die Ukraine und Russland haben am Montag neue Drohnenangriffe gemeldet: Im Nordosten der Ukraine wurde eine Entbindungsklinik offenbar gezielt ins Visier genommen. In der Nacht auf Montag kam es zu massiven Attacken auf beiden Seiten – mit Hunderten Drohnen. 

0 Kommentare

Die Ukraine meldete am Montag einen gezielten Angriff der russischen Streitkräfte auf eine Entbindungsklinik in Sumy im Nordosten des Landes. Laut dem Leiter der regionalen Militärverwaltung von Sumy waren zum Zeitpunkt des Angriffs 155 Erwachsene und elf Kinder in der Einrichtung – allesamt aber in einem Schutzraum. Demzufolge gibt es bis jetzt keine vermeldeten Opfer. 

Durch den Angriff war das Dach der Geburts- und Babystation der Klinik in Brand geraten, gab der Leiter des Büros des ukrainischen Präsidenten, Andrij Jermak, bekannt. Das Dach konnte aber gelöscht werden.

Mehrere Angriffe auf ukrainischer und russischer Seite
Die ukrainischen Behörden berichteten in der Nacht auf Montag von mehreren russischen Angriffen. Der Gouverneur der Region Charkiw in der Ostukraine, Oleh Synjehubow, gab bekannt, dass vier Menschen verletzt worden seien, davon drei durch akute Stressreaktionen. Laut der ukrainischen Luftwaffe griff Russland das Nachbarland in der Nacht mit 116 Kampfdrohnen an, von denen 86 abgewehrt werden konnten. Insgesamt gab es 30 Einschläge an sieben verschiedenen Orten.

Auch das Verteidigungsministerium in Moskau teilte mit, in der Nacht auf Montag 251 ukrainische Drohnen über russischem Gebiet und der annektierten Halbinsel Krim abgewehrt zu haben. 61 davon seien über dem Schwarzen Meer zerstört worden. Eine Drohne sei auf Kurs Richtung Moskau gewesen. Der Moskauer Bürgermeister Sergej Sobjanin erklärte, Rettungskräfte seien zu der Stelle entsandt worden, an der die Trümmerteile niedergingen.

