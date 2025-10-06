Russischer Drohnenangriff auf Entbindungsklinik

Mehrere Angriffe auf ukrainischer und russischer Seite

Die ukrainischen Behörden berichteten in der Nacht auf Montag von mehreren russischen Angriffen. Der Gouverneur der Region Charkiw in der Ostukraine, Oleh Synjehubow, gab bekannt, dass vier Menschen verletzt worden seien, davon drei durch akute Stressreaktionen. Laut der ukrainischen Luftwaffe griff Russland das Nachbarland in der Nacht mit 116 Kampfdrohnen an, von denen 86 abgewehrt werden konnten. Insgesamt gab es 30 Einschläge an sieben verschiedenen Orten.