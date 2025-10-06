Diagnose da! Marc Marquez verpasst mehrere Rennen

MotoGP-Star Marc Marquez verpasst nach seinem Sturz am Wochenende in Indonesien die nächsten zwei Grand Prix.
Der spanische Ducati-Pilot, der bereits als Weltmeister feststeht, zog sich neben einer Bänderverletzung einen Bruch des Rabenschnabelfortsatzes in der rechten Schulter zu, einem knöchernen Fortsatz des Schulterblatts. Wie der Rennstall des siebenfachen Weltmeisters am Montag mitteilte, ist keine Operation notwendig.
Um die Verletzung konservativ zu behandeln, muss die betroffene Schulter bis zur vollständigen Genesung ruhiggestellt bleiben. Die Grand Prix von Australien und Malaysia an den letzten beiden Oktober-Wochenenden finden deshalb ohne Marquez statt.
„Verletzung nicht schwerwiegend“
„Glücklicherweise ist die Verletzung nicht schwerwiegend, aber es ist wichtig, die Genesungszeit einzuhalten“, wurde Marquez in einer Mitteilung zitiert. Ein Zusammenhang mit Marquez‘ früherer Verletzung an derselben Schulter sei ausgeschlossen, erklärten die zuständigen Ärzte.
Kommentare
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.