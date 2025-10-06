Freund: „Chaos rundherum hat uns nicht berührt“

Keiner will zum FC Bayern, so lautete der Vorwurf im deutschen Blätterwald nach den vielen Absagen am Transfermarkt. Doch nun lacht der deutsche Rekordmeister wieder von der Tabellenspitze. Sportdirektor Christoph Freund verriet nun, dass ihn das Chaos rundherum gar nicht so berührt hatte.
„Bayern ist einfach so groß, dass wenn ein Transfer einmal nicht funktioniert, dann ist das ein Riesen-Thema“, gestand der Salzburger am Montag in „Sport und Talk aus dem Hangar-7“ auf ServusTV. „Aber ich habe immer gesagt, schon im April, Mai, Juni, dass wir gar nicht viel tun müssen, wenn die verletzten Spieler wieder zurück sind, haben wir ein richtig gutes Team und einen guten Spirit in der Mannschaft. Dann waren aber doch einige Themen, die vielleicht doch nicht so gelaufen sind, wie es sich ein paar gewünscht haben. Wir haben aber gewusst, es gibt noch andere Spieler, die zu uns passen und wenn wir diese Puzzlestücke finden, dann haben wir eine richtig gute Mannschaft. Darum hat uns dieses ganze Chaos rundherum gar nicht so berührt.“
Freund und Sport-Boss Max Eberl blieben aber cool und der Erfolg gibt ihnen nun recht. Die Bayern stürmen von Sieg zu Sieg, lachen von der Tabellenspitze und scheinen am Weg zum Titel nicht zu stoppen zu sein. „Auch wenn man sagen muss, dass viel zusammen gelaufen ist. Auch der Saisonstart mit einem 6:0 kommt nicht von ungefähr, wir haben eine super Atmosphäre und der Trainer macht einen grandiosen Job.“
„Ein großes Chaos in München“
Apropos Trainer: Auch über die scheinbar ewige Trainersuche sprach Freund auf ServusTV ganz offen. „Es war damals ein großes Chaos in München“, erinnert er sich. Es wurde geschrieben, dass keiner zu FC Bayern gehen will. Aber am Ende haben wir den perfekten Trainer gefunden, der hoffentlich sehr lange bei Bayern München bleibt. Aber die Show rundherum gehört eben dazu.“
