Freund: „Chaos rundherum hat uns nicht berührt“

„Bayern ist einfach so groß, dass wenn ein Transfer einmal nicht funktioniert, dann ist das ein Riesen-Thema“, gestand der Salzburger am Montag in „Sport und Talk aus dem Hangar-7“ auf ServusTV. „Aber ich habe immer gesagt, schon im April, Mai, Juni, dass wir gar nicht viel tun müssen, wenn die verletzten Spieler wieder zurück sind, haben wir ein richtig gutes Team und einen guten Spirit in der Mannschaft. Dann waren aber doch einige Themen, die vielleicht doch nicht so gelaufen sind, wie es sich ein paar gewünscht haben. Wir haben aber gewusst, es gibt noch andere Spieler, die zu uns passen und wenn wir diese Puzzlestücke finden, dann haben wir eine richtig gute Mannschaft. Darum hat uns dieses ganze Chaos rundherum gar nicht so berührt.“