Angeklagter erschießt Richter während Verhandlung

Medienberichten zufolge ging es in dem Gerichtsverfahren um einen Eigentumsstreit. Der Mann habe geschossen, weil er gewusst habe, dass er den Prozess verlieren würde. Er wurde laut der Polizei nach der Tat sofort festgenommen. Ein Vater und sein Sohn, die andere Partei in dem Prozess, wurden angeschossen und ins Krankenhaus gebracht. Der Zustand der beiden ist stabil.