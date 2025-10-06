Babler prescht entgegen der Regierungslinie vor

Babler offen für WIFO-Vorstoß

Vizekanzler Andreas Babler will die Karten jetzt aber noch einmal neu mischen. Der SPÖ-Chef nimmt die Zügel nun selbst in die Hand und will den WIFO-Vorschlag für eine Halbierung der Mehrwertsteuer als Verhandlungsthema auf die Tagesordnung der Bundesregierung setzen. Ein Austausch mit Finanzminister Marterbauer habe bereits stattgefunden, man sei sich einig, dass man hier Modelle prüfen wird: „Welche Nahrungsmittel es betrifft und in welcher Höhe die Mehrwertsteuer sinken soll, wird Sache von Verhandlungen sein. Klar ist, dass das nicht ohne Gegenfinanzierung passieren wird. Angesichts der aktuellen Preise ist es aber wichtig, dass jetzt mehr Bewegung in die Sache kommt.“