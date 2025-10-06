Vorteilswelt
Die Besten der Saison

„Brunos“ für Kiteishvili, Kühbauer und Arnautovic

Bundesliga
06.10.2025 21:47
Otar Kiteishvili
Otar Kiteishvili(Bild: GEPA)

Wie schon im Vorjahr ist Otar Kiteishvili von Meister Sturm Graz am Montagabend bei der 29. Bruno-Gala im Globe Wien als Spieler der Saison ausgezeichnet worden. 

Team der Saison wurde Cupsieger WAC, dessen Coach Dietmar Kühbauer zum Trainer der Saison gewählt wurde. Mit Nikolas Polster haben die Kärntner auch den Tormann der Saison in ihren Reihen. Legionär des Jahres darf sich Marko Arnautovic nennen. Walter Altmann erhielt den „Bruno“ für den Schiedsrichter der Saison.

(Bild: GEPA)

  Die Trophäe für den besten Spieler der 2. Liga nahm Mark Grosse, der mit Ried den Aufstieg schaffte, in Empfang, einen Ehrenpreis gab es für den ehemaligen Rapid-Stürmer Guido Burgstaller. Als Spielerin der Saison wurde die inzwischen ebenfalls zurückgetretene Verena Volkmer (Austria Wien) geehrt, die Austria heimste auch den Titel für das beste Frauen-Team ein. Legionärin der Saison wurde Sarah Zadrazil (Bayern München). Die Wahl unter aktiven Spielerinnen und Spielern wurde von der Vereinigung der Fußballer (VdF) in Kooperation mit spusu organisiert.

(Bild: GEPA)

Die Bruno-Preisträger 2025:

  Spieler der Saison: Otar Kiteishvili (Sturm Graz)

  Spielerin der Saison: Verena Volkmer (Austria Wien)

  Mannschaft der Saison: Wolfsberger AC

  Frauenteam der Saison: Austria Wien

  Trainer der Saison: Dietmar Kühbauer (WAC)

  Spieler der Saison 2. Liga: Mark Grosse (SV Ried)

  Legionär der Saison: Marko Arnautovic (Inter Mailand)

  Legionärin der Saison: Sarah Zadrazil (Bayern München)

  Tormann der Saison: Nikolas Polster (Wolfsberger AC)

  Schiedsrichter der Saison: Walter Altmann

  Sonderpreis Torjägerkrone: Ronivaldo (Blau-Weiß Linz)

  Ehrenpreis: Guido Burgstaller

  Amateurspieler der Saison: Christian Krenn (FC Schladming)

Amateurmannschaft der Saison: SC Marchtrenk und Union Putzleinsdorf

Die Besten der Saison
„Brunos" für Kiteishvili, Kühbauer und Arnautovic
