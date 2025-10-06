„Brunos“ für Kiteishvili, Kühbauer und Arnautovic

Die Trophäe für den besten Spieler der 2. Liga nahm Mark Grosse, der mit Ried den Aufstieg schaffte, in Empfang, einen Ehrenpreis gab es für den ehemaligen Rapid-Stürmer Guido Burgstaller. Als Spielerin der Saison wurde die inzwischen ebenfalls zurückgetretene Verena Volkmer (Austria Wien) geehrt, die Austria heimste auch den Titel für das beste Frauen-Team ein. Legionärin der Saison wurde Sarah Zadrazil (Bayern München). Die Wahl unter aktiven Spielerinnen und Spielern wurde von der Vereinigung der Fußballer (VdF) in Kooperation mit spusu organisiert.