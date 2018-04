Teufel Radio 3sixty: Radio neu interpretiert

Nahbedienung

Die Bedienung erfolgt über die zwei gerasterten und klickbaren Drehräder am Gerät bzw. das große, dimmbare Display an der Front, das neben der Uhrzeit mittels ID3-Tag auch über Sender bzw. Titel informiert.. Eine App oder Fernbedienung gibt es leider nicht, was zumindest die erste Einrichtung (Datum, Uhrzeit, WLAN-Passwort etc.) weniger komfortabel gestaltet als man das aktuell vielleicht von anderen Geräten gewöhnt ist. Hat man seine Lieblings-(Internet-)Radiostationen aber erst einmal gesucht, gefunden und einer der fünf Sender-Speichertasten zugeordnet, gestaltet sich die weitere Bedienung recht bequem. Aufstehen und zum Gerät hingehen muss man aber trotzdem. Das gilt auch für das Aktivieren des integrierten Weckers, mit dem es sich zu zwei vorgegebenen Zeiten mit der gewünschten Musikquelle - beispielsweise der persönlichen Spotify-Playlist - in den Tag/die Nacht starten lässt.