„Fauler“ Stadtpolizist aus Braunau gibt Rätsel auf

Selbst Insidern gibt der Fall des Braunauer Stadtpolizisten - den am 31. Jänner im Nachtdienst ein Passant informiert hatte, dass in einer Bank nahe des Stadtplatzes die Glastür eingeschlagen und ein Kartenlesegerät herausgerissen worden sei - Rätsel auf. Denn wie Videoaufzeichnungen belegen, soll der Beamte zwar kurz am Tatort vorbeigeschaut, sonst aber nichts unternommen haben. Der Einbruchsversuch wurde erst eineinhalb Stunden später von Bankmitarbeitern angezeigt.