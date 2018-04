Hat Stadtpolizist versuchten Einbruch „vergessen“?

Ein Mitarbeiter der Stadtpolizei Braunau (OÖ) ist wegen Verdachts des Amtsmissbrauchs ins Visier der Staatsanwaltschaft geraten. Nach einem Einbruchsversuch am 31. Jänner in ein Geldinstitut in Stadtplatznähe soll der Mann zu ermitteln „vergessen“ haben. „Keine besonderen Vorkommnisse“, erklärte er seinen Kollegen bei der Dienstübergabe. Die Stadt erstattete Strafanzeige gegen den Beamten.