Mit Klein-Lkw in Gastgarten gerast: Mehrere Tote

„Beamte vor Ort sprachen bereits von Terroranschlag“

In deutschen Sicherheitskreisen hieß es, „das Szenario ist so, dass man einen Anschlag nicht ausschließen kann.“ Allerdings meinte eine Augenzeugin in der n-tv-Sondersendung, dass die eintreffenden Polizeibeamten die Menschen die Information mittgeteilt hätten, es handle sich um einen Terroranschlag und sie sollten sich in Sicherheit bringen. Es war der erste schöne Frühlingstag, zahlreiche Menschen nutzten ihre Zeit, um in der Altstadt zu schlendern und in diverse Gastgärten einzukehren. Und nun herrscht Ausnahmezustand in Münster. Alle im Bundesland Nordrhein-Westfalen verfügbaren Polizeikräfte wurden dorthin beordert. Die Verletzten - unter ihnen sollen sich auch einige in Lebensgefahr befinden - wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht bzw. an Sammelpunkten verarztet.