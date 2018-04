Mann fährt mit Geländewagen in Fußgängergruppe!

Blutige Szenen haben sich am Freitagabend in Cottbus im deutschen Bundesland Brandenburg abgespielt. Ein Mann raste mit seinem Geländewagen in eine Gruppe Fußgänger, die sich gerade auf dem Gehsteig befanden. Zwei Menschen erlitten bei dem Vorfall Verletzungen, Lebensgefahr bestand jedoch keine. Der Lenker des Fahrzeugs - es dürfte sich um einen 25 Jahre alten Mann handeln - raste nach der Tat davon, nach ihm wird gefahndet.