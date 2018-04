Puigdemont darf Gefängnis verlassen

Der ehemalige katalanische Regierungschef Carles Puigdemont kann ab sofort das Gefängnis im norddeutschen Neumünster verlassen. Das teilte der schleswig-holsteinische Generalstaatsanwalt am Freitag mit. Der von Spanien per Europäischem Haftbefehl gesuchte Separatist habe die vom Oberlandesgericht in Schleswig auferlegten Bedingungen für seine Freilassung erfüllt.