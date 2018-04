Kurz: Kein Kuhhandel ums Kopftuchverbot

Was macht die neue Wiener Rathaus-SPÖ?

Für ein Kopftuchverbot in den Schulen reicht im Parlament eine einfache Mehrheit. Das Verbot in den Kindergärten werde, wenn die SPÖ nicht mitmacht, durch Einzelverträge mit den Bundesländern fixiert. Gespannt ist man in diesem Zusammenhang, wie sich dann Wien voraussichtlich mit dem neuen Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) entscheidet.