Jetzt beginnt das Feilschen ums Kopftuchverbot

Österreich ist nicht das erste Land in Europa, das über ein Kopftuchverbot nachdenkt. In Frankreich etwa herrscht ein generelles Verbot für Kopftücher in Schulen, in Belgien und Italien dürfen die Schulen selbst entscheiden, in den Niederlanden können Privatschulen ein Verbot erlassen. In der Schweiz gibt es ein teilweises Kopftuchverbot für Lehrerinnen und in Deutschland herrschen sehr unterschiedliche Regeln. Von sehr strikt bis äußerst liberal ist alles vertreten, je nach Bundesland.