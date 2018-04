„Der politische Islam hat hier nichts verloren!“

„Erleben die Folgen der fehlerhaften Politik seit 2006“

In diesem Zusammenhang erinnert Strache auch daran, dass die Koalitionsparteien in ihrem Regierungsprogramm klar formuliert hätten, gegen den politischen Islam in Österreich vorgehen zu wollen. Der FPÖ-Chef wörtlich: „Der politische Islam hat in unserer Gesellschaft nichts verloren.“ Und die Frage nach seiner persönlichen Einschätzung der aktuellen Sicherheitslage in Österreich beantwortet der Vizekanzler mit einem Rückblick bis zurück auf das Jahr 2006: „Wenn man beurteilt, was in den letzten zwölf Jahren schiefgelaufen ist, welche fehlerhafte Politik gelebt worden ist, speziell im Jahr 2015, dann müssen wir jetzt die negativen Auswirkungen davon auch erfassen und erkennen. Natürlich: Wenn die Zahl der Messerattacken um 300 Prozent gestiegen ist, dann ist das eine bedenkliche Entwicklung.“