Grönlandwale komponieren ihre Gesänge immer neu

Auch Buckelwale verfügen über ein sehr ausgeprägtes Repertoire von Liedern, die sich jährlich verändern. Doch sie improvisieren nicht so frei wie die untersuchten Grönlandwale. „Wenn Buckelwal-Lieder Klassik sind, dann sind die der Grönlandwale Jazz“, so Stafford. Deren Liedarten hätten sich während der Forschungsperiode niemals wiederholt, stattdessen sei jedes Jahr ein kompletter neuer Satz an Liedern hinzugekommen.