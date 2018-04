JKU-Rektor Meinhard Lukas macht in Linz weiter

„Gespräche mit meiner Frau“

Die Personaldebatte komme zu einem ungünstigen Zeitpunkt, wo doch die Implementierung der Studienplatzfinanzierung bevorstehe und die JKU an den zusätzlich lockergemachten finanziellen Mitteln einen „gerechten Anteil“ haben wolle, so Lukas in einer Pressekonferenz am Mittwoch. Der „große Rückhalt von innerhalb und außerhalb der Uni und die Gespräche mit meiner Frau“ hätten ihn dazu gebracht, sich für das Weitermachen zu entscheiden. Er habe die Gremien der Uni daher um eine rasche Entscheidung gebeten, sagte Lukas.