Linzer Uni: „Außen hui, innen Pfui“-Politik

Keine Karriereperspektiven

Neben einigen positiven Aspekten (Freiheit eigener Forschung, schöner Campus, familiäre Atmosphäre) wird viel Kritik hörbar. Für die Gesamtentwicklung der JKU gibt’s nur eine Schulnote 3+ (Mittelwert 2,82). „Die Befragten wünschen, dass sich der Arbeitgeber stärker für die Verbesserung der Forschungs- und Lehrbedingungen, Entbürokratisierung, Karrieremodelle und für mehr Stellen im wissenschaftlichen Bereich einsetzen soll“, so das Gesamtfazit. „Dem Nachwuchs werden an der JKU keine Karriereperspektiven gegeben“, heißt es an anderer Stelle.