Kein Kind entscheidet sich freiwillig für Kopftuch

Es hat ja schon fast Tradition - alle Jahre wieder entbrennt in regelmäßigen Abständen eine meist hitzig geführte Debatte rund um das Kopftuch. Für die einen ein Symbol der Unterdrückung der Frau, für die anderen ein Ausdruck der individuellen Religiosität, erregte auch am Ostermontag dieses Thema die Gemüter, als Vizekanzler und Sportminister Heinz-Christian Strache (FPÖ) eine seiner Klassiker-Forderungen in einem „Krone“-Interview wiederholte und ein Kopftuchverbot in Kindergärten und Volksschulen forderte, damit „die Mädchen in ihrer Entwicklung bis zum zehnten Lebensjahr geschützt sind und sich frei entwickeln und integrieren können“.