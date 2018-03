Strache will jetzt Kopftuchverbot in Kindergärten

„Ich trete für die bundesweite Einführung eines Kopftuchverbots in Kindergärten und Volksschulen ein“: Mit diesen Worten hat Vizekanzler Heinz-Christian Strache am Samstag gegenüber der „Krone“ seinen neuen Vorstoß in Sachen Integrationspolitik präsentiert. Dies sei neben Deutsch vor der Schule „der zweite notwendige Schritt, die Integration sicherzustellen“, so Strache.