„In der Schule hat ein Kopftuch keinen Platz“

"Krone": Sie haben in der Häupl-Nachfolge-Debatte von Anfang an Michael Ludwig unterstützt, unter anderem die Vorverlegung des Landesparteitages gefordert und den damaligen Häupl-Vertrauten Georg Niedermühlbichler einen Brunnenvergifter genannt. Für Sie hat sich die Rebellion ausgezahlt, oder, Frau Landesparteisekretärin?

Barbara Novak: Das war nicht mit Vorsatz. Ich und mein ganzer Bezirk haben aus voller Überzeugung Michael Ludwig unterstützt, weil wir ihn für einen der besten Kommunalpolitiker halten, die wir innerhalb der Sozialdemokratie haben. Für die Wortspende an Georg Niedermühlbichler würde ich mich heute entschuldigen.