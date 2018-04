Kurz für Briten „wichtigster deutscher Politiker“

Als Schritt in diese Richtung wertet der „Spectator“ die Ernennung von CSU-Chef Horst Seehofer zum Innenminister der neuen deutschen Regierung. Seehofer trage nun die Verantwortung, in der Integrationspolitik dem österreichischen Beispiel zu folgen und einen konservativeren Kurs nach rechts einzuschlagen. Scheitert er dabei, könnte die AfD so stark werden wie die Freiheitlichen in Österreich. Wobei Seehofer von Kurz‘ Wahlsieg und anhaltend hohem Zuspruch in Österreich nur profitieren könne, denn der Erfolg des österreichischen Kanzlers verleihe auch den Forderungen der CSU an Kanzlerin Merkel mehr Schlagkraft.