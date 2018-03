Deutsche „Welt“: „Kurz ist besser als Merkel“

Gefahren für Kurz lauern eher im eigenen Land

Langfristig entscheidend sei für die Beobachter allerdings, wie sich Kurz innenpolitisch weiter schlagen wird. In den ersten drei Monaten hätte es Kurz geschafft, die FPÖ unter Kontrolle zu halten. Burschenschafts-Skandale oder Hausdurchsuchungen beim Bundesamt für Verfassungsschutz wären an ihm abgeprallt. Auch Kritiker aus der eigene Partei kontrolliere der Kanzler vollständig. „Er besetzte die meisten Ministerressorts und Schaltstellen in der Partei mit Fachleuten von außen oder mit Vertrauten.“ Unruhig könnte es erst dann werden, wenn die geplanten Reformvorhaben in der Sozial- und Steuerpolitik auch Verlierer produzieren, die zu den Stammwählern von ÖVP und FPÖ gehören.