Ein untypischer Betriebsrat voller Führungskräfte

Aufregung an der JKU und in der Politik hat der Betriebsrat des wissenschaftlichen Personals mit Rektorats-kritischen Umfrageergebnissen ausgelöst; wir haben berichtet. Die Belegschaftsvertretung selbst, in der untypisch Führungskräfte die Mehrheit haben, erfuhr durch die Umfrage auch einige offene Wünsche an sie selbst.