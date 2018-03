Das neue Gutachten: Plötzlich fehlten Millionen

„Frauenberger sollte Büro räumen - für die Partei“

Für Johann Gudenus (FPÖ), der mit mehreren Informanten an der Aufarbeitung des Milliarden-Skandals arbeitet, ist klar: „Die Justiz muss diese strafrechtlichen Verdachtsmomente sofort von sich aus prüfen.“ Und selbst in der SPÖ mehren sich die Stimmen, dass Gesundheitsstadträtin Sandra Frauenberger noch vor der Amtsübergabe an Michael Ludwig am 24. Mai ihr Büro räumen sollte: „Das wäre ein guter Dienst an der Partei.“