Deutet Max Verstappen hier einen Mega-Wechsel an?

Das wäre der absolute Hammer! Max Verstappen spricht über die Gerüchte rund um einen Wechsel zu Ferrari und offenbart, dass ihn die Aufgabe bei der Scuderia reizen würde. Im gleichen Atemzug stellt der Niederländer jedoch eine Bedingung.
Ferrari habe für jeden Fahrer „eine besondere Bedeutung“, meint Verstappen vor dem Grand Prix in Monza. „Es ist eine riesige Marke, und viele träumen davon, einmal im Ferrari zu fahren.“ Mit dieser Aussage sorgt Verstappen für jede Menge Schlagzeilen. Viele Formel-1-Fans fragen sich: Fährt der vierfache Weltmeister vielleicht schon bald für den italienischen Traditionsrennstall?
„Ich würde nicht einfach nur zu Ferrari gehen, um Ferrari-Fahrer zu sein. Wenn, dann will ich dort gewinnen. Denn Siege mit Ferrari sind noch einmal etwas ganz Besonderes“, betont Verstappen. Und ergänzt: „Man darf sich nicht von der Leidenschaft einer Marke leiten lassen. Es muss sportlich passen. Wer weiß, was die Zukunft bringt – besonders mit den neuen Regeln ab 2026.“
Verstappen acht Rennen ohne Sieg
Für Verstappen zählen in der laufenden WM-Saison wohl nur Siege, um seine noch rechnerische Chance auf die erfolgreiche Titelverteidigung am Leben zu erhalten.
Sprints ausgenommen, hat der Red-Bull-Pilot seinen bisher letzten Grand-Prix-Triumph am 18. Mai in Imola geholt, der Rückstand in der Fahrer-WM auf McLaren-Mann Oscar Piastri wuchs in den acht folgenden Rennen von 22 auf 104 Zähler an. Neun Stationen bleiben Verstappen noch zur Aufholjagd.
