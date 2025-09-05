Deutet Max Verstappen hier einen Mega-Wechsel an?

„Ich würde nicht einfach nur zu Ferrari gehen, um Ferrari-Fahrer zu sein. Wenn, dann will ich dort gewinnen. Denn Siege mit Ferrari sind noch einmal etwas ganz Besonderes“, betont Verstappen. Und ergänzt: „Man darf sich nicht von der Leidenschaft einer Marke leiten lassen. Es muss sportlich passen. Wer weiß, was die Zukunft bringt – besonders mit den neuen Regeln ab 2026.“