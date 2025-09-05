„The Long Walk – Todesmarsch“: Tickets gewinnen

Stephen Kings dystopische Vorlage wird unter Regisseur Francis Lawrence („Die Tribute von Panem“) zum intensiven Überlebensdrama: In einem autoritären Amerika zwingt ein TV-Event 50 Burschen in einen gnadenlosen Marsch. Wer unter 3 mph fällt, kassiert eine Warnung – nach drei Verwarnungen ist Schluss. Nur ein Sieger bleibt, dem „alles“ winkt; der Rest bezahlt mit dem Leben.