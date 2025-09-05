„The Long Walk – Todesmarsch“: Tickets gewinnen

Ein gnadenloser Marsch, ein tyrannisches Regime, nur ein Sieger – „The Long Walk – Todesmarsch“ kommt ins Kino. Anlässlich des Kinostarts am 11. September verlost die „Krone“ Tickets und mehr.
Stephen Kings dystopische Vorlage wird unter Regisseur Francis Lawrence („Die Tribute von Panem“) zum intensiven Überlebensdrama: In einem autoritären Amerika zwingt ein TV-Event 50 Burschen in einen gnadenlosen Marsch. Wer unter 3 mph fällt, kassiert eine Warnung – nach drei Verwarnungen ist Schluss. Nur ein Sieger bleibt, dem „alles“ winkt; der Rest bezahlt mit dem Leben.
Im Zentrum stehen Ray Garraty (Cooper Hoffman) und Pete McVries (David Jonsson), zwei Rivalen, die auf der Straße zu Brüdern werden. Zwischen Hoffnung, Schmerz und schwarzem Humor stemmen sie sich gegen Erschöpfung, Angst – und ein System, das Menschen gegeneinander ausspielt. An ihrer Seite: u. a. Garrett Wareing, Charlie Plummer, Ben Wang, Roman Griffin Davis sowie Judy Greer. Als furchteinflößender Schiedsrichter des Spektakels: Mark Hamill als „The Major“.
Lawrence dreht die Hölle des „Walk or die“ als permanente Bewegung – gedreht in chronologischer Reihenfolge, nah an den Figuren, mit spürbarer körperlicher Härte. So entsteht ein Film, der Action und Emotion verbindet und Kings Allegorie auf den zerbröselnden American Dream in die Gegenwart holt.
Mitmachen & gewinnen
Anlässlich des Kinostarts von Stephen Kings „The Long Walk – Todesmarsch“ verlost die „Krone“ nun zwei Packages bestehend aus je einem Toratech Yellow Trinkrucksack sowie 1x2 Kinogutscheinen. Einfach das untenstehende Formular bis zum 11. September, 09:00 Uhr ausfüllen und schon nehmen Sie an der Verlosung teil.
