„Hagelkörner teils so groß wie eine Handfläche“

Wie es mit dem Wetter weitergeht

Am Freitag sorgt eine kleine Kaltfront von Vorarlberg bis Oberösterreich für kühle und trübe Bedingungen. Über Unterkärnten, die Südsteiermark und das südliche Burgenland ziehen Gewitter. Achtung: Für so manche Gegenden könnten es die stärksten Gewitter des Jahres sein, samt Großhagel und großen Regenmengen. Am Wochenende soll es dann wieder schön sein.