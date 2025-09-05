„Hagelkörner teils so groß wie eine Handfläche“

Heftige Unwetter mit teils kräftigem Hagelschlag zogen – wie prognostiziert – am Donnerstagabend über Teile Westösterreichs. Besonders betroffen waren das Tiroler Außerfern und auch Vorarlberg, wo teils Hagelkörner so groß wie eine Handfläche vom Himmel herunter donnerten.
Experten sagten es voraus und warnten vor heftigen Gewittern samt Hagel, Starkregen und Sturmböen. Diese gingen am Donnerstagabend dann auch tatsächlich nieder. Unter anderem im Tiroler Außerfern, wo es lokal – etwa im Raum Musau und Pinswang sowie im Tannheimer Tal – auch heftig hagelte.
„Es hagelte ungewöhnlich lange“
Von teils „Handflächen-großen“ Hagelkörnern wird etwa aus Musau berichtet. Nicht weniger klein waren auch die „Eisbälle“, die in Pinswang herabfielen. „Es hagelte ungewöhnlich lange. Sicherlich 15 bis 20 Minuten lang – immer wieder, mal mehr, mal weniger“, so eine Augenzeugin zur „Krone“.
Offizielle Meldungen von größeren Schäden liegen bis dato keine vor. Die Leitstelle Tirol verzeichnete zumindest keine Feuerwehr-Einsätze. Autos, Gemüsegärten und Blumenbeete dürften zum Teil aber schwer in Mitleidenschaft gezogen worden sein.
Hagelunwetter auch in Vorarlberg
Teils heftige Gewitter – auch mit kräftigen Hagelschauern – gingen am Donnerstag auch in Vorarlberg nieder. Auch am Bodensee – unter anderem im Bereich der Landeshauptstadt Bregenz.
Es sei zu einigen Feuerwehreinsätzen in Vorarlberg gekommen. Etwa wegen Wasserschäden oder auch abgedeckter Dächer. Meldungen über Verletzte liegen keine vor.
250.000 Euro Schaden in Landwirtschaft
Schwer getroffen wurde die Landwirtschaft in Vorarlberg – insbesondere im Großraum Bregenz. „Der Hagel verursachte erhebliche Schäden im Gemüse-, Garten- und Obstbau, vereinzelt waren auch Grünlandflächen und Maisbestände betroffen. Nach den ersten Erhebungen durch die Sachverständigen der Österreichischen Hagelversicherung beträgt das Schadensausmaß 250.000 Euro“, so Landesleiter Michael Meusburger.
Wie es mit dem Wetter weitergeht
Am Freitag sorgt eine kleine Kaltfront von Vorarlberg bis Oberösterreich für kühle und trübe Bedingungen. Über Unterkärnten, die Südsteiermark und das südliche Burgenland ziehen Gewitter. Achtung: Für so manche Gegenden könnten es die stärksten Gewitter des Jahres sein, samt Großhagel und großen Regenmengen. Am Wochenende soll es dann wieder schön sein.
