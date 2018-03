KH Nord: Vertuschung, Chaos und teure Fehler!

Der kürzlich aufgeflogene 95.000-Euro-Auftrag des KAV an einen umstrittenen Esoteriker ist ein Klacks gegen jene Fakten, die in diesem Anfang März fertiggestellten Gutachten eines gerichtlich beeideten Sachverständigen aufgelistet sind: In der 30-seitigen Zusammenfassung des 600-seitigen Berichts summieren sich allein die angeblichen Fehler des Architektenteams „Health Team KH Nord“ (HTK) auf eine Schadenshöhe von 30,6 Millionen Euro. Hier einige der für alle Steuerzahler unangenehmsten Tatsachen: