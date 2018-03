Türkis-blaues Budget: Wer gewinnt, wer verliert

Spannung vor der Budgetrede von Finanzminister Hartwig Löger (ÖVP) am Mittwoch: Sein Parteikollege, Kanzler Sebastian Kurz, will der „ununterbrochenen Schuldenpolitik nach 64 Jahren ein Ende setzen“, 2019 soll erstmals ein Überschuss erzielt werden. Die Schuldenquote sinkt gegen 60 Prozent, die Abgabenquote in Richtung 40 Prozent. Die Gewinner und Verlierer des Budgets im „Krone“-Überblick: