Neue Regierung kippt Job-Programme der SPÖ

Die ÖVP-FPÖ-Regierung hat am Neujahrstag zwei Maßnahmen der Vorgängerkoalition bzw. SPÖ-Prestigeprojekte für den Arbeitsmarkt gestoppt. Die "Aktion 20.000" für ältere Arbeitslose wurde mit 31. Dezember 2017 ausgesetzt, der Beschäftigungsbonus läuft vorzeitig mit 31. Jänner 2018 aus. Der weitere Ausbau dieser Maßnahmen werde als "nicht zielführend" angesehen, hieß es in einer Aussendung, in der zudem auf die gute Konjunktur verwiesen wurde. SPÖ-Chef Christian Kern übte umgehend scharfe Kritik an dem Beschluss.