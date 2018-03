930 Mio. Euro: Koalition plant Ausländer-Sparpaket

Kommentar von Doris Vettermann: Nicht nur Hausverstand

Sach- und Hausverstand. Das sind zur Stunde die großen Schlagworte der Regierung. Das kann aber auch nicht darüber hinwegtäuschen, dass knapp eine Woche vor der Budgetrede von Finanzminister Hartwig Löger (ÖVP) die Nervosität in den einzelnen Ministerien steigt. Sparen ja, aber bitte woanders, denken sich die meisten. Und so versuchen nun manche, wie etwa das Justizressort, in letzter Sekunde noch Stimmung zu machen und den Geldverteiler unter Druck zu setzen. Doch der Schuss geht nach hinten los, auch in den eigenen Reihen steigt der Unmut und die Verwunderung über ÖVP-Minister Josef Moser.