Ab 1700 Euro Gehalt gibt’s vollen Familienbonus

Finanzministerium: "Durchschnittseinkommen der Frauen liegt bei 1745 Euro"

Finanzminister Hartwig Löger, der am Mittwoch gemeinsam mit Familienministerin Juliana Bogner-Strauß (ÖVP) sein Steuermodell in den Ministerrat bringt, entgegnet: „Mit dem Familienbonus entlasten wir primär Familien, die Steuern zahlen. Darüber hinaus sollen auch Alleinerzieherinnen und Alleinerzieher sowie Familien mit Kindern über 18 profitieren.“ Jeder Haushalt, der 1700 Euro brutto im Monat verdient, erhält den vollen Bonus in der Höhe von 1500 Euro. Und das Finanzministerium verweist darauf, dass das Durchschnittseinkommen der Frauen in Österreich bei 1745 Euro liegt.