Betrunkener bedroht Frau und Kinder mit Softgun

Weil ihm die Ehefrau den Eintritt in die Wohnung in Klagenfurt verwehrt hatte, trat am Samstag ein betrunkener 33-Jähriger aus Tschetschenien die Tür ein und bedrohte die Gattin und seine drei Kinder mit einer Softgun. Dem ältesten Sohn (13) gelang es aber, die Polizei zu verständigen, die den Vater verhaftete.