Erdogan: „Bald kräftig auf die Terroristen treten“

„So Gott will, wird Afrin vollkommen fallen“

Erdogan sagte, er erwarte, dass die türkische Armee die Stadt Afrin bis zum Mittwochabend vollständig eingenommen habe. „Ich hoffe, dass Afrin, so Gott will, bis zum Abend vollkommen fallen wird“, sagte Erdogan bei einer Rede vor Ortsvorstehern in Ankara. Man wolle Zivilisten zunächst über einen Korridor aus dem umkämpften Gebiet bringen. Nach Angaben der Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte sind in der Stadt und ihrem Umland mehr als 300.000 Menschen eingeschlossen. Die Kämpfer der YPG dagegen würden „in der Hölle landen“, so Erdogan.