Erdogan: „Beginnen mit Belagerung von Afrin“

Unübersichtliche Allianzen

Die syrischen Kurden werfen aber auch Russland vor, ihr Abkommen mit Assad zu torpedieren. Die Verhandlungen mit der Regierung in Damaskus liefen seit einer Woche, sagte Sulaiman Jafar, Mitglied im Lokalrat von Afrin, am Dienstag. Doch die Russen hätten ihnen Steine in den Weg gelegt: "Wir haben die zuverlässige Information, dass Russland der Türkei grünes Licht gegeben hat, um alles in Afrin zu zerstören." Die nunmehrige Situation in dem Kriegsland ist noch verworrener als zuvor, denn Russland ist neben dem Iran der wichtigste Verbündete Assads und damit eigentlich ein Kontrahent der Türkei, die die Rebellen unterstützt.