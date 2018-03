Hausabriss: Sohn der Nacktschwimmerin greift ein

Sohn der Nachbarin will Haus abkaufen

Nun gibt es noch eine Variante. Der Sohn der Nachbarin würde das Haus der Kreilingers kaufen, die beiden Senioren bekämen dafür ein Wohnrecht in dem Haus, dass sie Ende der 60er Jahre selbst gebaut hatten. Die Grenzproblematik würden Mutter und Sohn dann so lösen, dass der Sohn ein Stück Grund der Mutter erhält, wodurch sich die Grundstücksgrenze verlagert. Dass die Kreilingers ein Stück Grund von der Nachbarin kaufen, hatten die beiden Senioren in der Vergangenheit bereits vorgeschlagen, das wurde aber von der Nacktschwimmerin abgelehnt.