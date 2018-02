Nacktschwimmerin siegt im Streit um Hausabriss

Umbau um bis zu 40.000 Euro als letzte Möglichkeit

Kreilinger, der mit seiner Frau seit 1971 in dem Haus wohnt, will aber, in Absprache mit seinem Anwalt, nun einen Joker ziehen. Mit der Gemeinde wurde bereits längst über einen Umbau verhandelt, um den Abriss zu verhindern. „Das Ansuchen habe ich aber bisher nicht eingereicht, damit ich mir die Kosten spare, falls das Gericht doch zu unseren Gunsten entscheidet“, so Kreilinger. Er wird aber nun um einen Teilabriss der Garage sowie einen Rückbau der Traufenhöhe ansuchen. „Der Umbau würde mich dann 30.000 bis 40.000 Euro kosten“, so Kreilinger.