„Drogenguru“ hatte bei Welser SPÖ Hausverbot

Die Ermittlungen von Polizei und Justiz gegen zwei Betreuer, die Jugendliche in Räumen der SPÖ-Bezirksgeschäftsstelle Wels zum Marihuana-Konsum verleitet haben sollen, stehen noch am Anfang. In der Partei betont man, von derartigen Umtrieben nichts gewusst zu haben – der Hauptverdächtige hatte sogar Hausverbot.