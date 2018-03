14 Großdealer gefasst: Drogenspur in SPÖ-Zentrale

Schwere Vorwürfe gegen einen 31-Jährigen und eine 41-Jährige, die in den Jahren 2014 und 2015 in einem SP-nahen Jugendtreff in der Bezirksparteizentrale in Wels als Aufsichtspersonen tätig waren: Das Duo steht im dringenden Verdacht, Jugendliche nicht vom Konsum von Cannabis abgehalten zu haben, vielmehr sollen die beiden die Teenager sogar dazu aufgefordert haben, Marihuana zu konsumieren. Das gaben die mittlerweile großteils Volljährigen bei ihren Befragungen bei der Polizei an. Doch nicht nur das: „Auch die ersten ‘Gehversuche‘ als Kleindealer fanden angeblich unter Duldung der beiden Erwachsenen statt“, berichtete die Exekutive.