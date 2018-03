Verkehrsplan für Salzkammergut in Warteschleife

Je besser die Straßen, umso mehr Verkehr! Das fürchten manche Altmünsterer in Hinblick auf die geplante Umfahrung. Die meisten sehnen zwar die Entlastung der B 145 herbei, doch ein Baustart wäre – so die Schätzung von Günther Bsirsky von der Generalverkehrsplanung des Landes – frühestens in 15 Jahren denkbar.