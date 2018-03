Altmünster muss noch 15 Jahre auf Umfahrung warten

In Traunkirchen weniger Fahrzeuge als in Gmunden

Seit Jahren untersuchen die Projektverantwortlichen Verkehrsflüsse und Varianten. Im Frühjahr 2017 fand eine Verkehrserhebung statt. Überraschend: Beim Geisswandtunnel südlich von Altmünster wurden an einem Tag im Mai 11.000 Fahrzeuge gezählt, bei Gmunden 20.000 und Richtung Regau sogar 24.000 Fahrzeuge.